Нацбанк відновлює обіг державних цінних паперів
Депозитарій Нацбанку відновлює операції з державними цінними паперами
Про це повідомив Нацбанк України.
"Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами. Раніше аналогічне рішення ухвалив профільний регулятор ринків капіталу - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", - ідеться в повідомленні.
У Нацбанку зауважили, що це надасть додаткових ресурсів для відбудови економіки. Відновлення операцій із цінними паперами дасть змогу фінансовим установам визначити їхню ринкову вартість.
Попри відсутність обмежень щодо обігу цінних паперів, Нацбанк відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року. Такий крок дасть змогу учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках.
Також депозитарій Нацбанку закликав клієнтів мінімізувати та за можливості скасувати тарифи на депозитарні послуги на час відсутності тарифів депозитарію для залучення додаткових інвестицій на підтримку економіки України.
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