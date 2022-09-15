Про це повідомив Національний банк України.

"Пам'ятна монета присвячена одній з архітектурних перлин Києва – Володимирському собору. Побудований у неовізантійському стилі він привертає увагу як своєю історією, так і внутрішнім розписом – справжнім шедевром мистецтва. На спорудження собору, яке тривало 20 років – із 1862 до 1882 року, було зібрано значну кількість пожертв. Понад 10 років продовжувалися роботи над внутрішнім оздобленням храму, унікальні розписи якого і є його основною цінністю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що монету номіналом 5 грн випустили тиражем 25 тис. штук. На ній зображено орнаментальний декоративний елемент оздоблення історичної будівлі, під яким роки будівництва собору – 1862–1882, орнаментальна смуга та напис "Володимирський собор".

Національний банк України 9 серпня ввів у вільний обіг пам'ятну монету "Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України" номіналом 5 грн і випустив медаль Служби безпеки України.

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