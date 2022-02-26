Нацгвардія захопила в полон начальника штабу однієї із російських військових частин

Про це повідомляє МВС у Telegram.



"НГУ вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те що сталося, і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя".



Один з них - начальник штабу російської військової частини 41659.



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