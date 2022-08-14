Нацгвардійці показали, як влучним пострілом знищили ворожу БМП
Спецпризначенці Нацгвардії знищили ворожу БМП на Донеччині влучним пострілом
Про це повідомляє Національна гвардія України.
"Мінус ще одна російська бляшанка", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, мама і двоє синів із Волині разом захищають Україну в Нацгвардії
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