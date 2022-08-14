Нацгвардійці показали, як влучним пострілом знищили ворожу БМП

Про це повідомляє Національна гвардія України.

"Мінус ще одна російська бляшанка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мама і двоє синів із Волині разом захищають Україну в Нацгвардії

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb