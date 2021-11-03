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Націлені на перемогу, - тренер ЦСКА зробив амбітну заяву перед матчем проти "Зорі" в Лізі конференцій

3 листопада, 2021 середа
21:06
Спорт Стойчо Младенов

Головний тренер болгарського ЦСКА Стойчо Младенов заявив, що налаштований перемогти луганську "Зорю" у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".

За словами тренера ЦСКА, у майбутній грі його команда налаштована лише на перемогу.

"Ми хочемо показати хорошу гру для глядачів і самі хочемо бути задоволені результатом. Ми маємо втому після минулого матчу, але є й сили для наступного поєдинку. Ми налаштовані на максимально позитивний для нас результат. Наша мета – не затягувати гру, а продемонструвати успішний фінальний результат. Ми націлені на перемогу. Завдання в кожному матчі - виграти та отримати задоволення від гри. Не має значення, де ми граємо. У Болгарії чи іншій країні ми завжди націлені на перемогу", - сказав головний тренер болгарського ЦСКА Стойчо Младенов.

Після 3-х матчів "Бодо-Глімт" сенсаційно очолив групу C з 7 балами. Італійська "Рома" з двома перемогами йде другою. Третя позиція тепер в луганської "Зорі", яка здобула перші три очки в цьому сезоні ЛК. У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.

У 4-му турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА вже в Україні. Матч відбудеться 4 листопада. Початок о 19:45.

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футбол
Зоря
ЦСКА
тренери
Ліга Конференцій
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