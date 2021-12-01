Національна авіакомпанія UNA здійснить перший рейс у 2022 році, - Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.



"Перший рейс національного авіаперевізника буде у 2022 році. До 2025 року буде повністю сформовано флот нашої державної компанії: не менш ніж 20 нових сучасних суден", - сказав Зеленський.



Президент додав, що національна авіакомпанія здійснюватиме як внутрішні, так і зовнішні перельоти, зокрема обов'язково будуть рейси до країн ЄС.



"Українського національного авіаперевізника мають бачити не лише в Україні, а в усьому світі. Цьому дуже допоможе угода про відкрите небо - "авіаційний безвіз", який ми нарешті підписали з Європейським Союзом", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 25 листопада Володимир Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника й розкрив його назву.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb