Національна авіакомпанія UNA здійснить перший рейс у 2022 році, - Зеленський
Авіаперевізник Ukranian National Airlines (UNA) почне виконувати перельоти у 2022 році
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
"Перший рейс національного авіаперевізника буде у 2022 році. До 2025 року буде повністю сформовано флот нашої державної компанії: не менш ніж 20 нових сучасних суден", - сказав Зеленський.
Президент додав, що національна авіакомпанія здійснюватиме як внутрішні, так і зовнішні перельоти, зокрема обов'язково будуть рейси до країн ЄС.
"Українського національного авіаперевізника мають бачити не лише в Україні, а в усьому світі. Цьому дуже допоможе угода про відкрите небо - "авіаційний безвіз", який ми нарешті підписали з Європейським Союзом", - наголосив Зеленський.
- Нагадаємо, 25 листопада Володимир Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника й розкрив його назву.
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