Нацгвардія взяла під охорону Чорнобильську АЕС

Про це повідомили на офіційній сторінка ДСП "Чорнобильська АЕС" у Facebook.



"Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів", - йдеться у повідомленні.



Також серед ключових задач підприємства є:

Перевірка безпеки майданчика та його транспортної інфраструктури

Перевірка радіаційного стану приміщень, де перебували війська РФ (Зазначають, що вони повністю нехтували правилами радіаційної безпеки).

Ротація персоналу зміни, яка знаходиться на майданчику. (Повідомляють, що 46 добровольців-працівників, які відправилися на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників, які продовжують перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин — з самого початку окупації станції).