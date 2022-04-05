Нацгвардія взяла під охорону Чорнобильську АЕС
5 квітня, на Чорнобильську АЕС прибули підрозділи Національної гвардії України, які охоронятимуть об'єкт
Про це повідомили на офіційній сторінка ДСП "Чорнобильська АЕС" у Facebook.
"Основними завданнями нацгвардійців на майданчику є охорона та оборона ядерних установок, а також фізичний захист ядерних матеріалів", - йдеться у повідомленні.
Також серед ключових задач підприємства є:
- Перевірка безпеки майданчика та його транспортної інфраструктури
- Перевірка радіаційного стану приміщень, де перебували війська РФ (Зазначають, що вони повністю нехтували правилами радіаційної безпеки).
- Ротація персоналу зміни, яка знаходиться на майданчику. (Повідомляють, що 46 добровольців-працівників, які відправилися на майданчик ЧАЕС внаслідок ротації персоналу 20 березня, а також 13 працівників, які продовжують перебувати на робочих місцях вже близько 1000 годин — з самого початку окупації станції).
- Нагадаємо, у суботу, 2 квітня, над звільненою від російських окупантів Чорнобильською АЕС знову було піднято прапор України.
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