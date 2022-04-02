Над ЧАЕС знову підняли прапор України
У суботу, 2 квітня, над звільненою від російських окупантів Чорнобильською АЕС знову було піднято прапор України
Про це повідомляє ЧАЕС у facebook.
"Сьогодні, 02 квітня 2022 року, на проммайданчику Чорнобильської АЕС знову замайорів прапор України та пролунав гімн України", - йдеться у повідомленні.
У церемонії брав участь оперативний персонал станції, який в умовах окупації забезпечував і продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об‘єктів ЧАЕС.
- 31 березня російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та Славутич.
- 1 квітня у Енергоатомі повідомили, що на ЧАЕС усе обладнання працює у штатному режимі, однак збитки від перебування окупантів на станції поки неможливо оцінити.
- 1 квітня ексінженер ЧАЕС Микола Штейнберг заявив, що окупанти важкою технікою порушили ґрунт у зоні відчуження, який відновлюватиметься до літа.
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