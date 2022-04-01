На ЧАЕС працюють усі системи контролю, - Енергоатом
На ЧАЕС усе обладнання працює у штатному режимі, однак збитки від перебування окупантів на станції поки що не можна оцінити
Про це з посиланням на директора ЧАЕС Валерія Сейду повідомив Енергоатом.
"Все технологічне обладнання Чорнобильської АЕС працює. Також в штатному режимі працюють всі системи контролю та моніторингу радіаційних показників", - ідеться в заяві.
Зараз на станції немає жодного росіянина. Усі окупанти залишили ЧАЕС до 20:00 31 березня, забравши нацгвардійців, узятих у полон під час захоплення станції. Також персонал не може поки що підрахувати втрати від перебування росіян на ЧАЕС.
"Загальні втрати оцінити поки не можемо. Окупанти забрали з собою 5 з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту і запчастинами необхідними для ЧАЕС. Що саме там було - ми поки сказати не можемо", - зауважив Валерій Сейда.
За його словами, ЧАЕС, зокрема укриття та сховища відпрацьованого палива, працюють у штатному режимі.
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