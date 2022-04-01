На ЧАЕС працюють усі системи контролю, - Енергоатом

Про це з посиланням на директора ЧАЕС Валерія Сейду повідомив Енергоатом.



"Все технологічне обладнання Чорнобильської АЕС працює. Також в штатному режимі працюють всі системи контролю та моніторингу радіаційних показників", - ідеться в заяві.



Зараз на станції немає жодного росіянина. Усі окупанти залишили ЧАЕС до 20:00 31 березня, забравши нацгвардійців, узятих у полон під час захоплення станції. Також персонал не може поки що підрахувати втрати від перебування росіян на ЧАЕС.



"Загальні втрати оцінити поки не можемо. Окупанти забрали з собою 5 з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту і запчастинами необхідними для ЧАЕС. Що саме там було - ми поки сказати не можемо", - зауважив Валерій Сейда.



За його словами, ЧАЕС, зокрема укриття та сховища відпрацьованого палива, працюють у штатному режимі.



Нагадаємо, ексінженер ЧАЕС заявив, що окупанти важкою технікою порушили ґрунт у зоні відчуження, але він відновиться до літа.

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