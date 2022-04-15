Національна поліція України розслідує 95% воєнних злочинів РФ, - МВС

Про це повідомив очільник міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.



Наразі в України перебуває прокурор Карім Хан, який відповідає у Міжнародному кримінальному суді за збір доказів воєнних злочинів, які вчинені на території України.



"Нацполіція першою прибуває на місце подіє, фіксує правопорушення і робить всю цю масштабну роботу. Вона потім ляже в основу кримінальних проваджень і вироків для військових РФ, які робили ті воєнні злочини, котрі ми всі бачили в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці та багатьох інших місцях. Сьогодні прокурори подивились приклади зруйнованих будинків у Бородянці, в той час, коли Державна служба з надзвичайних ситуацій діставала тіла загиблих з-під завалів", - сказав міністр Монастирський.



В МВС підкреслили, що Національна поліція України розслідує 95% воєнних злочинів РФ в Україні.





14 квітня Денис Монастирський повідомив, що під час втечі з Чорнобильської зони відчуження російські окупанти пограбували поліцейський відділок і забрали з собою радіоактивні предмети, які правоохоронці вилучали у сталкерів.

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