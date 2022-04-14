Про це повідомив очільник міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Багато речей вони вивезли, зокрема, вони обікрали поліцейську дільницю прямо на території Чорнобиля. Там були радіоактивні предмети, які вилучалися у громадян", - розповів міністр.

"Вони зникли і ми розуміємо, що вони зараз десь знаходяться у посилках з Білорусі в сторону Росії. Не позаздриш тим матерям і дружинам, які отримають такі "подарунки", - сказав Денис Монастирський.



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