Національний дефолт Росії – це лише питання часу, – голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен
Національний дефолт Росії – це лише питання часу, оскільки європейські санкції проти РФ з кожним тижнем все глибше проникають в економіку країни
Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен в інтерв'ю виданню Bild.
"Санкції з кожним тижнем все глибше проникають в російську економіку: експорт в Росію впав на 70%. 700 російських літаків втратили свої ліцензії через відсутність запчастин і оновлень програмного забезпечення", – розповіла вона.
Сотні великих компаній і тисячі фахівців відвертаються від РФ. Згідно з поточними прогнозами, валовий внутрішній продукт Росії скоротиться на 11%. Тому національний дефолт Росії – лише питання часу. За словами глави Єврокомісії, російський диктатор Володимир Путін також знищує війною проти України свою власну країну і майбутнє її народу.
- Зауважимо, що агентство кредитних рейтингів S&P оголосило про те, що Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу.
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