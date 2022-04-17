Національний дефолт Росії – це лише питання часу, – голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен в інтерв'ю виданню Bild.



"Санкції з кожним тижнем все глибше проникають в російську економіку: експорт в Росію впав на 70%. 700 російських літаків втратили свої ліцензії через відсутність запчастин і оновлень програмного забезпечення", – розповіла вона.

Сотні великих компаній і тисячі фахівців відвертаються від РФ. Згідно з поточними прогнозами, валовий внутрішній продукт Росії скоротиться на 11%. Тому національний дефолт Росії – лише питання часу. За словами глави Єврокомісії, російський диктатор Володимир Путін також знищує війною проти України свою власну країну і майбутнє її народу.

Зауважимо, що агентство кредитних рейтингів S&P оголосило про те, що Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу.