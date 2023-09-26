Національний художній музей у Києві відновлює роботу: там відбудеться кінопоказ і виставка

Про це повідомили на сторінці музею у Facebook.

"Друзі, після невеликої паузи ми повертаємося до вас із чудовими новинами! Вже цього тижня ми знову відчиняємо двері для наших відвідувачів. На вас чекає триденна подія, яка поєднує кінопокази, виставку та обговорення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у центрі музейної події буде кінострічка Артура Арояна та Олени Мушинської "Сад богів" 2021 року. Це документальний фільм, присвячений полтавському періоду життя художника Івана Мясоєдова від середини 1890-х і по 1919-й рік.



Головні акценти стрічки - становлення митця, його непрості взаємини із батьком і суспільством, створення першого в Полтаві неформального мистецького об’єднання "Сад богів".

Фото: Національний художній музей / фейсбук

Протягом трьох днів, зокрема 28–30 вересня, у музеї відбуватиметься ексклюзивний кінопоказ цієї стрічки, який супроводжуватиметься виставкою та розмовами з митцями й науковцями.

На виставці будуть представлені унікальні архівні матеріали й фотографії Івана Мясоєдова, цифровий архів робіт із колекції Національного художнього музею, а також дві роботи Всеволода Максимовича – "Цар-дівиця" з експозиції музею та "Лицар у лісі", що досі дуже рідко експонувався. Невдовзі ці два твори поїдуть до Відня на міжнародну виставку, присвячену українському стилю.

Так, о 28 вересня 17:00 відбудеться сам кінопоказ фільму "Сад богів" та розмова зі знімальною групою за участі режисера Артура Арояна. Наступного дня - ще один показ кіно та розмова з фахівцями Національного музею про твори й архівні матеріали, представлені на виставці

У суботу, 30 вересня можна буде оговорити документальну стрічку з куратором проєкту "Сад після богів" Антоном Усановим і старшою науковою співробітницею відділу мистецтва XX – XXI століть художнього музею Анною Алієвою.

Виставка відкрита для відвідування 28–30 вересня з 12:00 до 17:00. Вартість відвідування лише виставки становить 50 грн.

Вартість відвідування подій - 100 грн. У вартість квитка входить відвідування виставки, кінопоказу та обговорення.

В організації зазначили, що з технічних причин у музеї тимчасово недоступна оплата картою. Наразі розрахунок можливий готівкою або ж переказом на картку. Потрапити до музею можна через службовий вхід, розташований з тильного боку будівлі.