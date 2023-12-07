Національний музей Сковороди зруйнований, але через статус пам'ятки історії з будівлею нічого не можна робити, - заступниця директора

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Хочу пояснити, що таке взагалі зруйнований музей, особливо, якщо він є пам'яткою історії та архітектури. Тобто ти не можеш до нього торкатися. Наприклад, поруч з музеєм є комора XVIII століття, але вона не є пам'яткою історії. Ця комора, на жаль, теж була понівечена, не так сильно, як музей. На кошти друзів музею та благодійників ми змогли провести роботи та відкрили арт-хаб "LIBERTY", в якому приймаємо відвідувачів, також там розташована знаменита статуя Григорія Сковороди. А з музеєм складніше, тому що це пам'ятка історії, ти у прямому сенсі слова не можеш з нею нічого зробити і доторкнутися до неї", - пояснила заступниця директора Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди.

За її словами, зараз розпочата акція "301 справжній друг Сковороди", аби знайти рішення та кошти для музею.

"Це живий процес, може бути як консервація музею, так і реставрація будівлі. Все залежатиме від коштів, які будуть виділені для цього процесу. Планується зібрати 3 млн грн, які стануть частиною співфінансування цього проєкту. Крім того, у музеї є ще декілька зруйнованих об'єктів та статуй, які потребують реставрації. Кошти продовжують надходити. Коли ми закінчимо збір, тоді ми зможемо точно сказати, частиною саме якого проєкту стануть ці кошти, протиаварійні роботи чи проєкт з реставрації. Це все під однією задачею – збереження та відновлення музею", - резюмувала Настя Іщенко.