Окупанти знищили музей Сковороди поблизу Харкова

Про це повідомляє Золочівська селищна рада.

Від нічних ракетних обстрілів окупантів будівля музею загорілася – пожежа охопила майже всі приміщення. Пам’ятка архітектури XVIII століття, яка лише нещодавно була відреставрована, повністю знищена.

"Напередодні війни там тільки закінчилися реставраційні роботи, ми готували заклад до відзначення трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім'ям", – говорять у селищній раді.

Як повідомив Суспільному очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, поранення отримав 35-річний син директора музею, який цієї ночі залишився охороняти приміщення. Його витягли з-під завалів із травмами ноги та відправили до лікарні.

4 квітня росіяни обстріляли храм на Луганщині та поранили двох священників.

Унаслідок обстрілів загинув священник зі Свято-Іллінського чоловічого монастиря та храму святителя Феодосія Чернігівського.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb