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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти знищили музей Сковороди поблизу Харкова

Окупанти знищили музей Сковороди поблизу Харкова

7 травня, 2022 субота
03:47
війна з Росією знищений музей Сковороди

Окупанти знищили Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка біля Харкова

Про це повідомляє Золочівська селищна рада.

Від нічних ракетних обстрілів окупантів будівля музею загорілася – пожежа охопила майже всі приміщення. Пам’ятка архітектури XVIII століття, яка лише нещодавно була відреставрована, повністю знищена.

"Напередодні війни там тільки закінчилися реставраційні роботи, ми готували заклад до відзначення трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім'ям", – говорять у селищній раді.

Як повідомив Суспільному очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, поранення отримав 35-річний син директора музею, який цієї ночі залишився охороняти приміщення. Його витягли з-під завалів із травмами ноги та відправили до лікарні.

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обстріли
новини Харківщини
ракетний удар
Сковорода
пам'ятка архітектури
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