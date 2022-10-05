Нація жалюгідних терористів, м'ясників та рабів
"Потьомкінська дєрєвня" продовжує шантажувати
Рішення Вашингтона надіслати Україні більше військової допомоги становить загрозу інтересам Москви та збільшує ризик військового зіткнення між Росією та Заходом, заявив посол Росії в США Анатолій Антонов.
Отже, "потьомкінська дєрєвня" продовжує шантажувати:
Не хочете замиритися?
Тоді бодай не постачайте зброю і ми самі Україну перевиховаємо.
Постачаєте?
Тоді тримайте диверсію на трубопроводах. Можемо повторити!
Не налякалися? Ну ок, а ще у нас є ядерна зброя.
Нація жалюгідних терористів, м'ясників та рабів.
Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).
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