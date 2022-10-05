Рішення Вашингтона надіслати Україні більше військової допомоги становить загрозу інтересам Москви та збільшує ризик військового зіткнення між Росією та Заходом, заявив посол Росії в США Анатолій Антонов.

Отже, "потьомкінська дєрєвня" продовжує шантажувати:

Не хочете замиритися?

Тоді бодай не постачайте зброю і ми самі Україну перевиховаємо.

Постачаєте?

Тоді тримайте диверсію на трубопроводах. Можемо повторити!

Не налякалися? Ну ок, а ще у нас є ядерна зброя.

Нація жалюгідних терористів, м'ясників та рабів.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

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