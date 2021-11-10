Нацполіція до кінця року планує запровадити електронну систему фіксації всіх дій у 53 відділках

Про це йдеться на сайті Національної поліції України.



Як зазначається, приміщення 53 відділків, у яких перебуватимуть затримані, матимуть систему відеонагляду у режимі 24/7, щоб фіксувати усі дії осіб під контролем поліції.



За допомогою “Custody Records” поліція убезпечує працівників від провокацій затриманих та фіксує правопорушення з боку працівників.



Поки що систему випробовують у чотирьох віддалках - на Харківщині, Тернопільщині, Вінничині та Київщині.



Нацполіція заявляє, що за наступні три роки планує встановити систему “Custody Records” ще у 570 підрозділах поліції.



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