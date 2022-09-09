Нацполіція повертається у звільнені населені пункти Харківської області
Підрозділи Національної поліції України повертаються до роботи у звільнених населених пунктах Харківської області
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі. Підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини", - сказав Зеленський.
Окремо президент звернувся до блогерів, які висвітлюють успіхи ЗСУ.
"Хочу ще раз звернутися зараз до деяких блогерів, хто іноді поспішає оголошувати результати тих чи інших активних дій наших воїнів на передовій... Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями, не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії. Не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це скажуть офіційні представники нашої держави", - йдеться у промові президента України.
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