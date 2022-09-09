Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Прошу українців зі звільненої території: будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі. Підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини", - сказав Зеленський.

Окремо президент звернувся до блогерів, які висвітлюють успіхи ЗСУ.

"Хочу ще раз звернутися зараз до деяких блогерів, хто іноді поспішає оголошувати результати тих чи інших активних дій наших воїнів на передовій... Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями, не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії. Не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це скажуть офіційні представники нашої держави", - йдеться у промові президента України.

9 вересня російські ЗМІ повідомили, що окупанти оголосили евакуацію з Ізюма та Куп'янська.

ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харківській області ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів.

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