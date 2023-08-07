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Нацполіція викрила міжнародний канал контрабанди наркотиків і вилучила кокаїну на $500 тис.

7 серпня, 2023 понедiлок
13:22
Кримінал Нацполіція викрила міжнародний канал контрабанди наркотиків

Оперативники Національної поліції перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків. У двох мешканців Броварів Київської області вилучили кокаїну на суму близько пів мільйона доларів США

Про це повідомили у пресцентрі Нацполіції.

Зазначається, що двоє жителів Київщини ввозили в Україну з Чеської Республіки кокаїн, маскуючи у прихованому схроні в автомобілі. Надалі вони збували наркотик гуртовими партіями під час особистих зустрічей із довіреними особами лише за готівку.

Місячний прибуток фігурантів від такої діяльності сягав 450 тисяч доларів. 

У міжнародній співпраці із правоохоронними органами ЄС вдалось з'ясувати, що 32-річний житель м. Бровари спільно із місцевою мешканкою займалися збутом гуртових партій кокаїну на території України серед довіреного кола осіб. Фігуранти налагодили канал постачання в Україну наркотичного засобу із Чеської Республіки.

"Чоловік безпосередньо виконував функцію перевізника та кур’єра: особисто їздив за кордон за "товаром", який перевозив через митницю в автомобілі, приховуючи у заздалегідь підготовленому схроні - багажному відділенні, відсіку з акумуляторної батареї", - розповіли правоохоронці.

Зберігали заборонені речовини в орендованій квартирі жінки, там вона фасувала товар і надалі передавала спільнику для реалізації. Зловмисники передавали наркотик "з рук у руки" клієнтам з кримінального кола осіб, а розрахунок проходив лише за готівку. Такий "бізнес" приносив їм близько 450 тисяч доларів США прибутку щомісяця.

Правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу ТОР затримали чоловіка, коли він намагався збути кілограм кокаїну. Під час обшуків у автомобілі та помешканні фігурантів виявили брикети із кокаїном загальною вагою близько трьох кілограмів. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертних досліджень.

Орієнтовна вартість вилученого наркотичного засобу за цінами чорного ринку становить близько пів мільйона доларів США.

Слідчі повідомили дилеру про підозру за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

Святошинський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • У березні львівські поліціянти викрили "Складмена" та наркокур'єра, а також вилучили партію наркотиків на 1,2 мільйона гривень.
Україна
Чехія
кокаїн
Бровари
Київщина
поліція
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