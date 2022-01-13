Нацрада звільнила свого представника в окупованому Криму та Севастополі
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звільнила свого представника в АР Крим та м. Севастополі Тетяну Ящук у зв'язку з закінченням терміну призначення
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні регулятора, передає Еспресо.Tv.
"Ящук Тетяна Олександрівна має бути звільнена у зв'язку із закінченням строку призначення на посаду", - сказала голова Нацради Ольга Герасим’юк.
Крім того, члени цього органу також ухвалили рішення оголосити конкурс на зайняття вакантної посади керівника апарату Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тимчасово покладено виконання обов’язків за цією вакантною посадою на Ганну Літвіщенко.
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