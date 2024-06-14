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Головна Наука Американські вчені виявили першу рослину з певними ознаками інтелекту

Американські вчені виявили першу рослину з певними ознаками інтелекту

14 червня, 2024 п'ятниця
19:43
Наука Шкідливі рослини

Хімік еколог з Андре Кесслер та його аспірант Міхаель Мюллер з Корнельського університету вперше виявили ознаки інтелекту в поведінці рослини

Зміст

Про це повідомляє Science Alert.

Науковці стверджують, що, зіткнувшись з певними проблемами, деякі види рослин можуть діяти і реагувати на навколишнє середовище, використовуючи своєрідну пам'ять у поєднанні з тим, що називають здатністю до прийняття рішень.

Такі здатності були виявлені у квітки, схожої на бур'ян, відомої як золотушник найвищий (Solidago altissima). У ході дослідження вчені встановили, що вона може "чути крики" своїх сусідів, коли на них нападає голодний травоїдний звір.

Так, коли личинки листоїдів починають гризти листя золотушника, рослини виділяють леткі органічні сполуки (ЛОС), які сигналізують комахам про те, що рослина пошкоджена і що вони повинні перейти до кращого джерела їжі. 

Крім того, пошкоджені рослини здатні змінювати відбиття червоного світла від свого листя, що дозволяє іншим рослинам помітити їх на відстані.

"Залежно від інформації, яку вона отримує з навколишнього середовища, рослина змінює свою стандартну поведінку", - пояснив Кесслер.

У випадку небезпеки ці рослини можуть також  зміцнюють свої стебла для захисту від хижаків, швидше рости і виробляти захисні сполуки для боротьби з комахами - подібно до імунної системи тварин.

"Вони можуть дуже точно розпізнавати навколишнє середовище; наскільки нам відомо, це може робити кожна клітина", - зазначив Кесслер.

На думку вчених, реакція рослини на ЛОС - це не просто рефлекс або фіксована схема дій, це "обдумана" зміна поведінки, що базується на витратах травоїдної їжі та конкуренції з іншими рослинами.

"З огляду на це визначення і накопичені докази, питання полягає не в тому, чи виявляють рослини розумну поведінку, а в тому, як вони досягають цього без нервової системи і які екологічні наслідки такої поведінки", - підсумували Кесслер і Мюллер.

  • 22 квітня повідомлялось, що учені з усього світу підписали "Нью-Йоркську декларацію про свідомість тварин", згідно з якою свідоме мислення та почуття є у комах, риб і деяких видів ракоподібних.
Теги:
Світ
екологія
США
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