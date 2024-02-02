Астрофізики з університету Каліфорнії зафіксували гігантську екзопланету на відстані 160 світових років від Землі

Про це повідомляє Science Alert.

Газовий гігант WASP-69b, приблизно розміром з Юпітер, знаходиться на відстані 160 світлових років від Землі та розташований надзвичайно близько до своєї зірки.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) вважають, що саме ця близькість є основною причиною витягнутого хвоста: випромінювання зоряного вітру здуває атмосферу WASP-69b і формує газовий шлейф позаду неї.

"Роботи попередніх груп показали, що ця планета втрачає частину своєї атмосфери, і припускали, що вона має ледь помітний хвіст або, можливо, взагалі не має його, - зауважила астрофізик Дакота Тайлер. - Однак тепер ми остаточно виявили цей хвіст і показали, що він щонайменше в сім разів довший за саму планету".

Учені зробили цей висновок завдяки спостереженням за допомогою 10-метрового телескопа в обсерваторії WM Keck на Гаваях, а також за допомогою спектрографа з високою роздільною здатністю, здатного точно відображати зміни у довжині та частоті світлових хвиль.

Опираючись на отримані дані, команда змогла визначити, що WASP-69b втрачає велику кількість водню і гелію, а також дослідити їхню взаємодію із зоряним вітром з високим рівнем деталізації.

"Для більшості відомих екзопланет ми підозрюємо, що період втрати атмосфери вже давно завершився, - говорить астрофізик Ерік Петігура з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. - Система WASP-69b - це перлина, тому що ми маємо рідкісну можливість вивчати втрату маси атмосфери в реальному часі та розуміти найважливіші фізичні процеси, які формують тисячі інших планет".