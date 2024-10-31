Екстремальні погодні явища стають новою нормою: в WWF-Україна порадили, як запобігти впливу повеней і посух

На цьому наголосили експерти Всесвітнього фонду природи Україна (WWF-Україна).

Зокрема, сильні зливи охопили південь та схід Іспанії, спричинивши повені й масштабні руйнування. А у вересні десятки тисяч людей були змушені покинути свої домівки через небезпечні природні явища, які охопили великі території Австрії, Чехії, Польщі та Румунії після кількох днів зливових опадів. Також цього літа тисячі людей постраждали через затоплення на півдні Німеччини.

Чому так відбувається

Зміна клімату спричиняє різку зміну стихійних природних явищ, яку ми вже можемо відчути: затяжні періоди без дощів (посухи) змінюються раптовими повенями, і навпаки.

Основні чинники цього процесу включають:

Глобальне потепління призводить до зміни клімату (погодних умов) у багатьох регіонах планети. Наприклад, в періоди, коли випадає багато опадів за короткий час, можуть виникати повені. А після таких періодів сильних дощів можуть наступати тривалі посухи. Опади стають нерегулярними через нерівномірний розподіл вологи. Такі різкі зміни можуть відбуватися навіть у межах одного регіону.

Це призводить до зміни в природних екосистемах. Через підвищення температури відбувається посилене випаровування вологи з ґрунту та рослин, що призводить до посухи. Під час тривалих посух земля стає сухою і твердою. Тому коли нарешті випадає дощ, водні та прилеглі до них екосистеми погано поглинають воду, що спричиняє повені.

Що необхідно робити, щоб запобігти негативному впливу повеней і посух

Відновлювати та зберігати природні екосистеми. Зокрема, водно-болотні угіддя, які є природними резервуарами води й здатні зменшувати наслідки як посух, так і повеней.

Раціонально управляти водними ресурсами: використовувати більш інноваційні технології для зрошення, збирати та зберігати дощову воду в регіонах, де часто трапляються посухи.

Упроваджувати систему попередження та прогнозування екстремальних погодних умов, особливо в містах. Планувати міста з урахуванням зеленої інфраструктури.

Активно долучатися до міжнародної співпраці та створення національних і регіональних стратегій адаптації до зміни клімату.

WWF-Україна наголошує, що одним з найбільш ефективних рішень у питанні зменшення руйнівних наслідків повеней і посух є збереження і відновлення водно-болотних угідь. Адже водно-болотні угіддя та заплави, які покривають лише 1% поверхні Землі, зберігають понад 20% усього вуглецю, що поглинається екосистемами в усьому світі. Вони допомагають зменшити кількість парникових газів в атмосфері. Також вони захищають від екстремальних погодних явищ, оскільки діють як природні губки: поглинають надлишкову воду під час дощів і паводків, запобігаючи руйнівним наслідкам повеней. А під час посушливих періодів поступово вивільняють накопичену вологу, захищаючи від посух.

Окрім того, водно-болотні угіддя є домівкою для безлічі видів птахів, рослин і тварин, а однією з їхніх найважливіших функцій є очищення води. Вони діють як природний фільтр, поглинаючи забруднювачі, важкі метали та надлишкові поживні речовини. Це допомагає запобігти забрудненню річок, озер і підземних вод. Крім того, вони поглинають пестициди та добрива, які потрапляють у воду з полів, зменшуючи шкоду, завдану хімічними речовинами.