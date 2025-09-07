"Кривавий Місяць": о котрій українці побачать повне місячне затемнення у ніч на 8 вересня
У ніч із 7 на 8 вересня 2025 року над територією України відбудеться повне місячне затемнення, яке триватиме 82 хвилини
Про це повідомляє астрономічне видання Space.com.
У цей час місяць набуде характерного червоного відтінку. Це буде друге повне місячне затемнення 2025 року, яке можна побачити в Європі. Явище також спостерігатиметься в Азії, Африці та Австралії.
На відміну від сонячного затемнення, для спостереження за місячним не потрібні спеціальні засоби захисту — воно безпечне для людського зору.
Найефектніша фаза настане вночі з неділі на понеділок, 8 вересня, коли місяць змінить колір на темно-червоний. Таке явище пояснюється тим, що атмосфера Землі відхиляє сонячне світло, забарвлюючи поверхню супутника у відтінки від помаранчевого до червоного.
Повне затемнення не буде видно лише в Північній та Південній Америці. В інших регіонах, зокрема в Україні, спостереження залежатиме від погодних умов. За даними астрономів, в Україні о 20:30 очікують на початок повної фази затемнення, о 21:11 – на максимальну стадію, місяць сяятиме найбільш насиченим червоним світлом, о 21:52 – завершення повної фази, о 23:55 – закінчення напівтіньової стадії.
Наступна подібна подія відбудеться 2–3 березня 2026 року. Тоді повний "Кривавий Місяць" буде видно в Азії, Австралії та Північній Америці.
Чотири астронавти місії NASA Crew-10 9 серпня успішно приземлилися в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії після п'ятимісячного перебування на борту Міжнародної космічної станції.
