Чотири астронавти місії NASA Crew-10 повернулись на Землю після 5-місячного перебування на МКС

Про це інформує Reuters.

Астронавти залишили МКС 8 серпня, розпочавши 17,5-годинний політ додому. Вони прибули на орбітальну станцію 14 березня, замінивши команду місії Crew-9.

За інформацією NASA, капсула SpaceX Dragon з екіпажем приводнилася о 11:33 за східним часом (18:33 за Києвом) у суботу, 9 серпня. На її борту перебували американські астронавти Ніколь Айерс і Енн МакКлейн, японський астронавт Такуя Оніші та російський космонавт Кирило Пєсков.

Під час 146-денного перебування екіпаж Crew-10 виконав понад 200 наукових експериментів у мікрогравітації, повернувшись на Землю з "важливими і терміновими дослідженнями".

LIVE: After nearly five months on the @Space_Station, our Crew-10 space travelers are returning to Earth!



Crew-10 will be our first Commercial Crew mission to splash down off the California coast. Splashdown is targeted for 11:33am ET (1533 UTC). https://t.co/rLlnqasErx — NASA (@NASA) August 9, 2025