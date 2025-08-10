Чотири астронавти місії NASA Crew-10 повернулись на Землю після 5-місячного перебування на МКС
Чотири астронавти місії NASA Crew-10 9 серпня успішно приземлилися в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії після п’ятимісячного перебування на борту Міжнародної космічної станції
Про це інформує Reuters.
Астронавти залишили МКС 8 серпня, розпочавши 17,5-годинний політ додому. Вони прибули на орбітальну станцію 14 березня, замінивши команду місії Crew-9.
За інформацією NASA, капсула SpaceX Dragon з екіпажем приводнилася о 11:33 за східним часом (18:33 за Києвом) у суботу, 9 серпня. На її борту перебували американські астронавти Ніколь Айерс і Енн МакКлейн, японський астронавт Такуя Оніші та російський космонавт Кирило Пєсков.
Під час 146-денного перебування екіпаж Crew-10 виконав понад 200 наукових експериментів у мікрогравітації, повернувшись на Землю з "важливими і терміновими дослідженнями".
- 2 серпня корабель Crew Dragon компанії SpaceX успішно доставив на Міжнародну космічну станцію (МКС) чотирьох астронавтів — двох американців, японця та росіянина. Політ тривав всього 15 годин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе