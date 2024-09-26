На станції "Академік Вернадський" обрали ім’я для новонародженого тюленяти
Українські полярники на станції "Академік Вернадський" обрали ім'я для першого у цьому році народженого тюленяти - SeaBaby Світозарович
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Команда 29-ї української антарктичної станції обрала ім'я для первістка Ведделла цього року на честь українського морського дрона - SeaBaby. У перекладі воно означає "морський малюк". По батькові дитинча отримало від біолога Світозара Давиденка, який першим його знайшов.
Загалом науковці отримали майже 400 ідей з іменами для новонародженого тюленяти - Микола, Петрик, Гетьман, Пейджер, Пончик, Шніцель, Сірко, Фродо, Зимко, Торпі, Кавунчик і навіть Пінгвін.
За словами полярників, SeaBaby сьогодні вже 10 днів. Він активно росте на маминому молоці і скоро може почати перші знайомства з океаном.
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Українські полярники зафіксували унікальне явище - південне полярне сяйво або aurora australis. Це можна побачити надзвичайно рідко.
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