Стартував відбір учасників ювілейної Української антарктичної експедиції: кого шукають

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

Загін зимівників 30-ї УАЕ планують сформувати орієнтовно із 7 науковців та 5 учасників команди життєзабезпечення станції – інженерно-технічного персоналу, лікаря та кухаря.

У команду зимівників і зимівниць традиційно потрібні:

науковці за напрямами:

геологія та геофізика;

фізичні науки (метеорологія, фізика атмосфери);

науки про життя;

команда життєзабезпечення:

лікар;

кухар;

сисадмін;

системний механік;

дизеліст-електрик.

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Конкурс не має обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками. Головні критерії під час добору учасників експедиції – освіта, фаховий рівень і досвід. Також серед загальних вимог – відсутність хронічних захворювань і протипоказань за станом здоров’я до роботи в екстремальних умовах Антарктики; неконфліктність і комунікабельність; бажано – володіння однією з іноземних мов (найкраще – англійською та/або іспанською).

Необхідність тривалого перебування в закритому колективі вимагає від кандидатів психічної врівноваженості, стриманості, поваги й інших рис, що допомагають забезпечувати комфортний клімат у колективі.

Для участі в конкурсі потрібно до 14 серпня включно надіслати до НАНЦ заяву й низку документів. Зразок заяви, докладний перелік документів і вимог до фахівців, а також інформацію про подальші етапи конкурсу можна знайти в офіційному оголошенні на сайті:

НАНЦ https://bit.ly/3xXbjmz

МОН https://bit.ly/3xNZmQi

"З 1996-го і донині, попри всі виклики, Україна продовжує антарктичні дослідження, чим робить вагомий внесок у світову науку. Нагадаю лише, що деякі ряди геофізичних і метеорологічних спостережень на станції "Академік Вернадський" є найдовшими в усій Антарктиці. І одне з основних завдань наших учених – продовжувати збирати, обробляти та передавати ці унікальні дані в міжнародні та українські організації. Їх використовують для різних прогнозів, моделювань, досліджень у всьому світі. Запрошуємо долучитися до цієї почесної місії", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

На цей час на станції "Академік Вернадський" працюють 14 учасників 29-ї експедиції. До її складу увійшли 10 новачків і 4 досвідчені полярники, в команді працюють чотири жінки – лікарка, біологиня, метеорологиня та геофізикиня.