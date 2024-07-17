Стартував відбір учасників ювілейної Української антарктичної експедиції: кого шукають
У вівторок, 16 липня, стартував відкритий конкурс у 30-ту Українську антарктичну експедицію Її учасники працюватимуть на станції "Академік Вернадський" у 2025–2026 роках
Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).
Загін зимівників 30-ї УАЕ планують сформувати орієнтовно із 7 науковців та 5 учасників команди життєзабезпечення станції – інженерно-технічного персоналу, лікаря та кухаря.
У команду зимівників і зимівниць традиційно потрібні:
науковці за напрямами:
- геологія та геофізика;
- фізичні науки (метеорологія, фізика атмосфери);
- науки про життя;
команда життєзабезпечення:
- лікар;
- кухар;
- сисадмін;
- системний механік;
- дизеліст-електрик.
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Конкурс не має обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками. Головні критерії під час добору учасників експедиції – освіта, фаховий рівень і досвід. Також серед загальних вимог – відсутність хронічних захворювань і протипоказань за станом здоров’я до роботи в екстремальних умовах Антарктики; неконфліктність і комунікабельність; бажано – володіння однією з іноземних мов (найкраще – англійською та/або іспанською).
Необхідність тривалого перебування в закритому колективі вимагає від кандидатів психічної врівноваженості, стриманості, поваги й інших рис, що допомагають забезпечувати комфортний клімат у колективі.
Для участі в конкурсі потрібно до 14 серпня включно надіслати до НАНЦ заяву й низку документів. Зразок заяви, докладний перелік документів і вимог до фахівців, а також інформацію про подальші етапи конкурсу можна знайти в офіційному оголошенні на сайті:
"З 1996-го і донині, попри всі виклики, Україна продовжує антарктичні дослідження, чим робить вагомий внесок у світову науку. Нагадаю лише, що деякі ряди геофізичних і метеорологічних спостережень на станції "Академік Вернадський" є найдовшими в усій Антарктиці. І одне з основних завдань наших учених – продовжувати збирати, обробляти та передавати ці унікальні дані в міжнародні та українські організації. Їх використовують для різних прогнозів, моделювань, досліджень у всьому світі. Запрошуємо долучитися до цієї почесної місії", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.
На цей час на станції "Академік Вернадський" працюють 14 учасників 29-ї експедиції. До її складу увійшли 10 новачків і 4 досвідчені полярники, в команді працюють чотири жінки – лікарка, біологиня, метеорологиня та геофізикиня.
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