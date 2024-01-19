Турецький астронавт вперше полетів до космосу

Про це пише Anadolu.

Зазначається, що ракета була запущена о 16:49 за місцевим часом США (00:49 за Києвом) після зворотного відліку в реальному часі.

LIVE: Join us for a rocket launch!@Axiom_Space's #Ax3 private astronaut mission, including crew members from Italy, Turkey, and Sweden, is launching from @NASAKennedy in @SpaceX's Dragon spacecraft. Liftoff is scheduled for 4:49pm ET (2149 UTC). https://t.co/vixt0514kv — NASA (@NASA) January 18, 2024

Ракета Falcon 9 завдовжки 70 метрів, діаметром 3,7 метра та масою близько 550 тонн здатна нести 22 тисячі кілограмів корисного навантаження на низькій навколоземній орбіті, 8 тисяч 300 кілограмів на геостаціонарній перехідній орбіті.

Відомо, що космічна місія триватиме 14 днів, протягом яких турецький космонавт проведе 13 різних наукових експериментів. Разом із ним до Міжнародної космічної станції летять три інші члени екіпажу - керівник місії Майкл Лопес-Алегріа, який представляє США та Іспанію, пілот Вальтер Вілладей з Італії та Маркус Вандт зі Швеції, який представляє Європейське космічне агентство.

Водночас Гезеравчі проводитиме експерименти з наукових проєктів у таких галузях, як мікрогравітація, здоров'я людини в космосі, дослідження заводу в Солт-Лейк-Сіті в космосі, а також дослідження сумішей твердого тіла та рідини в умовах невагомості.