Турецький астронавт вперше полетів до космосу
У п'ятницю, 19 січня, космічний корабель SpaceX з першим турецьким астронавтом Альпером Гьозелахчи успішно стартував з Космічного центру НАСА імені Кеннеді у Флориді
Про це пише Anadolu.
Зазначається, що ракета була запущена о 16:49 за місцевим часом США (00:49 за Києвом) після зворотного відліку в реальному часі.
Ракета Falcon 9 завдовжки 70 метрів, діаметром 3,7 метра та масою близько 550 тонн здатна нести 22 тисячі кілограмів корисного навантаження на низькій навколоземній орбіті, 8 тисяч 300 кілограмів на геостаціонарній перехідній орбіті.
Відомо, що космічна місія триватиме 14 днів, протягом яких турецький космонавт проведе 13 різних наукових експериментів. Разом із ним до Міжнародної космічної станції летять три інші члени екіпажу - керівник місії Майкл Лопес-Алегріа, який представляє США та Іспанію, пілот Вальтер Вілладей з Італії та Маркус Вандт зі Швеції, який представляє Європейське космічне агентство.
Водночас Гезеравчі проводитиме експерименти з наукових проєктів у таких галузях, як мікрогравітація, здоров'я людини в космосі, дослідження заводу в Солт-Лейк-Сіті в космосі, а також дослідження сумішей твердого тіла та рідини в умовах невагомості.
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У понеділок, 8 січня, роботизований посадковий модуль, побудований приватною американською компанією, попрямував до Місяця в спробі здійснити першу за останні 50 років м'яку посадку, однак під час польоту стався збій у руховій установці.
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