Учені з NASA зафіксували таємничий сигнал з-поза меж нашої галактики

Про це повідомляє Science Alert.

За словами Френсіса Редді з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA, це була "несподівана і поки що непояснена особливість за межами нашої галактики".

Потужний телескоп Fermi Space Telescope може виявити гамма-промені, які є величезними сплесками енергійного світла в сотні мільярдів разів більшими, ніж можуть бачити наші очі. Вони часто виникають при вибухах зірок або ядерних вибухах. Вчені натрапили на альтернативний сигнал, коли шукали зовсім інше.

"Це абсолютно випадкове відкриття, - зазначив Олександр Кашлінський, космолог з Університету Меріленда і Центру космічних польотів імені Годдарда NASA, представляючи результати дослідження в Американському астрономічному товаристві. - Ми знайшли набагато сильніший сигнал і в іншій частині неба, ніж той, який ми шукали".

Науковці шукали одну з найстаріших характеристик гамма-випромінювання для створення перших атомів, відому як космічне мікрохвильове тло або КТМ. Астрономи зазвичай вважають, що цю структуру створює рух нашої Сонячної системи.

Натомість дослідники виявили сигнал, що надходив зі схожого напрямку і мав майже таку саму величину, що й інший незрозумілий об'єкт, який містив одні з найенергійніших космічних частинок, які їм коли-небудь вдавалося виявити.

"Ми знайшли гамма-диполь, але його пік знаходиться в південній частині неба, далеко від ВАК, і його величина в 10 разів більша, ніж ми могли б очікувати від нашого руху", - заявив Кріс Шрейдер, астрофізик з Годдарда.

Вчені вважають, що відкриття може бути пов'язане з космічною гамма-функцією, яку спостерігала обсерваторія П'єра Оже в Аргентині у 2017 році, і що ці два явища можуть походити з одного невстановленого джерела, враховуючи їхню схожу структуру.

Вони сподіваються знайти таємниче джерело або розробити альтернативні пояснення обох особливостей.