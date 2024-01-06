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Головна Наука Астрономи з NASA знайшли погодну активність на планеті за 880 світлових років від Землі

Астрономи з NASA знайшли погодну активність на планеті за 880 світлових років від Землі

6 січня, 2024 субота
13:49
Наука планета WASP-121 b

Завдяки кількарічним спостереженням космічного телескопа NASA "Hubble" та комп'ютерному моделюванню астрономи знайшли докази існування потужних циклонів та іншої динамічної погодної активності на гарячій планеті завбільшки з Юпітер, що знаходиться на відстані 880 світлових років від нас

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Попри те, що планета під назвою WASP-121 b не придатна для життя, цей результат є важливим кроком у вивченні погодних умов на далеких планетах, який, можливо, дозволить знайти потенційно придатні для життя екзопланети зі стабільним, довготривалим кліматом.

Щоб зробити це відкриття, міжнародна команда астрономів зібрала та опрацювала спостереження WASP-121 b, зроблені "Hubble" у 2016, 2018 та 2019 роках.

Вони встановили, що планета має динамічну атмосферу, яка змінюється з часом. 

Команда дійшла висновку, що атмосфера WASP-121 b демонструє помітні відмінності між спостереженнями. Особливо драматичним є те, що там можуть бути масивні погодні фронти, шторми та потужні циклони. Вони також виявили явне зміщення між найгарячішою областю екзопланети та точкою на планеті, найближчою до зірки, а також мінливість хімічного складу атмосфери екзопланети.

WASP-121 b знаходиться так близько до своєї материнської зірки, що її орбітальний період становить лише 1,27 дня. Така близькість означає, що планета приливно-відливна і завжди повернута до зорі однією і тією ж півкулею, подібно до того, як наш Місяць завжди повернутий до Землі однією і тією ж стороною.

Денні температури на стороні планети, що повернута до зірки, наближаються до близько 1900 градусів за Цельсієм.

"Чудові деталі наших симуляцій атмосфери екзопланет дозволяють нам точно моделювати погоду на надгарячих планетах, таких як WASP-121 b, - пояснив Джек Скіннер, науковий співробітник Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені, Каліфорнія, і один з керівників цього дослідження. - Тут ми робимо значний крок вперед, поєднуючи спостережні обмеження з моделюванням атмосфери, щоб зрозуміти мінливу в часі погоду на цих планетах".

  • У понеділок, 8 січня, США планують запустити перший після "Аполлона" місячний корабель. Комерційна місія Peregrine має на меті доставити на Місяць наукове обладнання NASA та прах творця "Аполлону".

космос
Технології
США
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