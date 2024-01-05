США 8 січня запустять на Місяць перший космічний корабель через 50 років після останньої місії

Про це повідомляє The Guardian.

Через 50 років після завершення проєкту "Аполлон" на мисі Канаверал у Флориді тривають останні приготування до знакової місії з висадки американського посадкового модуля на Місяць.

Місія Peregrine, названа на честь найшвидшої тварини на Землі, стартує о 07:18 ранку за британським часом у понеділок, 8 січня. Зробивши виток навколо планети, корабель попрямує до Місяця і зіслизне на місячну орбіту перед спробою посадки незабаром після місцевого сходу сонця 23 лютого.

Ця місія вважається ризикованою навіть у світі космічних досліджень, де до неї ставляться з усією відповідальністю. Хоча на борту роботизованого спускового апарату NASA є прилади, це комерційна операція. Жодна приватна компанія ще не здійснила м'яку посадку на Місяць чи будь-яке інше небесне тіло.

"Тут багато чого залежить, - зазначив Джон Торнтон, виконавчий директор Astrobotic, фірми з Піттсбурга, яка керує місією. - Це суміш емоцій. Я відчуваю трепет і хвилювання, але я також трохи наляканий, тому що на кону стоїть дуже багато".

Ракета Vulcan, на якій знаходиться Peregrine, ніколи раніше не літала, хоча її виробник, United Launch Alliance, мав 100% успіх місій зі своїми попередніми ракетами.

Peregrine доставить на Місяць п'ять корисних вантажів NASA та 15 інших. Один з них, марсохід розміром зі взуттєву коробку від університету Карнегі-Меллона, має стати першим американським роботом, який здійснить політ на Місяць.

Не всі вантажі мають науковий характер: разом з ними буде копія Вікіпедії, фізична монета з одним біткойном і "місячні коробки" DHL з сувенірами - від романів і фотографій до невеликого шматочка Евересту. Також на борту знаходитимуться кремовані людські останки та ДНК, деякі з яких належать Джину Родденберрі, творцю "Зоряного шляху".

За умови успіху, прилади Peregrine виміряють рівень радіації, поверхневий і підповерхневий водяний лід, магнітне поле і надзвичайно розріджений шар газу, який називається екзосферою. Очікується, що отримані дані допоможуть мінімізувати ризики та використовувати природні ресурси Місяця, коли люди повернуться на його поверхню.