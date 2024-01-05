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США 8 січня запустять на Місяць перший космічний корабель через 50 років після останньої місії

5 січня, 2024 п'ятниця
19:22
Технології Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць

У понеділок, 8 січня, США планують запустити перший після "Аполлона" місячний корабель. Комерційна місія Peregrine має на меті доставити на Місяць наукове обладнання NASA та прах творця "Аполлону"

Про це повідомляє The Guardian.

Через 50 років після завершення проєкту "Аполлон" на мисі Канаверал у Флориді тривають останні приготування до знакової місії з висадки американського посадкового модуля на Місяць.

Місія Peregrine, названа на честь найшвидшої тварини на Землі, стартує о 07:18 ранку за британським часом у понеділок, 8 січня. Зробивши виток навколо планети, корабель попрямує до Місяця і зіслизне на місячну орбіту перед спробою посадки незабаром після місцевого сходу сонця 23 лютого.

Ця місія вважається ризикованою навіть у світі космічних досліджень, де до неї ставляться з усією відповідальністю. Хоча на борту роботизованого спускового апарату NASA є прилади, це комерційна операція. Жодна приватна компанія ще не здійснила м'яку посадку на Місяць чи будь-яке інше небесне тіло.

"Тут багато чого залежить, - зазначив Джон Торнтон, виконавчий директор Astrobotic, фірми з Піттсбурга, яка керує місією. - Це суміш емоцій. Я відчуваю трепет і хвилювання, але я також трохи наляканий, тому що на кону стоїть дуже багато".

Ракета Vulcan, на якій знаходиться Peregrine, ніколи раніше не літала, хоча її виробник, United Launch Alliance, мав 100% успіх місій зі своїми попередніми ракетами.

Peregrine доставить на Місяць п'ять корисних вантажів NASA та 15 інших. Один з них, марсохід розміром зі взуттєву коробку від університету Карнегі-Меллона, має стати першим американським роботом, який здійснить політ на Місяць.

Не всі вантажі мають науковий характер: разом з ними буде копія Вікіпедії, фізична монета з одним біткойном і "місячні коробки" DHL з сувенірами - від романів і фотографій до невеликого шматочка Евересту. Також на борту знаходитимуться кремовані людські останки та ДНК, деякі з яких належать Джину Родденберрі, творцю "Зоряного шляху".

За умови успіху, прилади Peregrine виміряють рівень радіації, поверхневий і підповерхневий водяний лід, магнітне поле і надзвичайно розріджений шар газу, який називається екзосферою. Очікується, що отримані дані допоможуть мінімізувати ризики та використовувати природні ресурси Місяця, коли люди повернуться на його поверхню.

  • Раніше повідомлялось, що зліт посадкового апарату, який отримав назву Peregrine, був запланований на 25 січня.
Світ
Наука
космос
США
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