Українські полярники показали відео, на якому горбатий кит грався з човном науковців
Українські науковці з дослідницької станції "Академік Вернадський" показали відео з 9-метровим горбатим китом, який грався з човном полярників
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Під час морського виїзду вчені побачили 9-метрового горбатого кита, який зацікавився човном і почав плавати під ним та навколо. Така гра тривала близько 15 хвилин.
"Горбань пускав фонтани, округлював спину, показував хвостик, а в один момент навіть перевернувся животиком догори та став плескати грудними плавцями (це нечасто можна побачити)", - поділилися науковці.
Вони пояснили, що зазвичай горбаті кити не становлять загрози людям у човнах - вони поводяться обережно і неагресивно. Але якщо інтерес тварини стає нав'язливим, а її дії небезпечними, то полярники припиняють спостереження і потихеньку відходять, щоб не зачепити двигуном.
Відео можна подивитися за посиланням!
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