Українські полярники показали відео, на якому горбатий кит грався з човном науковців

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Під час морського виїзду вчені побачили 9-метрового горбатого кита, який зацікавився човном і почав плавати під ним та навколо. Така гра тривала близько 15 хвилин.

"Горбань пускав фонтани, округлював спину, показував хвостик, а в один момент навіть перевернувся животиком догори та став плескати грудними плавцями (це нечасто можна побачити)", - поділилися науковці.

Вони пояснили, що зазвичай горбаті кити не становлять загрози людям у човнах - вони поводяться обережно і неагресивно. Але якщо інтерес тварини стає нав'язливим, а її дії небезпечними, то полярники припиняють спостереження і потихеньку відходять, щоб не зачепити двигуном.

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