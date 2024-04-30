В Арктиці зафіксували перший випадок смерті моржа від пташиного грипу

Про це повідомляє The Guardian.

Науковець Крістіан Лідерсен з Норвезького полярного інституту повідомив, що морж був знайдений минулого року на острові Хопен на архіпелазі Шпіцберген.

Згідно з результатами тестів, проведених німецькою лабораторією, було виявлено наявність пташиного грипу, однак, за словами Лідерсена, зразок був занадто малий, щоб визначити, чи це був штам H5N1 або H5N8.

"Це перший випадок, коли пташиний грип був зафіксований у моржа", - додав він.

За словами Френка Вонга, молекулярного мікробіолога з Австралійської лабораторії охорони здоров'я тварин CSIRO, передача вірусу моржам викликає значне занепокоєння серед морських ссавців. Він зазначив, що такі тварини, як морські леви та морські котики, раніше помирали від цієї хвороби.

Науковці стверджують, що поширення пташиного грипу серед ссавців, ймовірно, відбувалося через те, що ссавці поїдали інфікованих мертвих птахів і жили в колоніях у тісному контакті з іншими тваринами.

Лідерсен підкреслив, що оскільки моржі мають тенденцію групуватися в літні місяці, коли тане льодовий потік, важливо стежити за розвитком ситуації.

Також може існувати ризик, що білий ведмідь з'їсть труп інфікованого моржа.