Вчені попередили про поширення в Україні бактерій, стійких до антибіотиків, - The Independent

Про це повідомляє The Independent.

Дослідження, проведене на зразках 150 поранених, виявило небезпечні бактерії, зокрема, Klebsiella pneumoniae, причому 6% зразків виявили стійкість до всіх протестованих антибіотиків.

Згідно з повідомленням, клебсієла є причиною багатьох захворювань, зокрема пневмонії і інфекцій сечовивідних шляхів, і є причиною приблизно п'ятої частини всіх смертей, пов'язаних зі стійкими до ліків супербактеріями.

Вчені проаналізували зразки 37 пацієнтів і виявили, що всі бактерії, виявляні у цих зразках, містять гени, що відповідають за стійкість до ліків.

Крістіан Рісбек, автор дослідження, зазначив, що ці бактерії мають "тотальну резистентність", що викликає серйозні проблеми у лікуванні.

За словами доктора Різбека, одна з причин, чому інфекції, спричинені клебсієлами, важко вилікувати, полягає в тому, що вони виробляють "надзвичайну" кількість слизу, а у деяких випадках лікування може бути "неможливим за допомогою наявних сьогодні ліків".

Дослідники провели експерименти на мишах та личинках комах, підтвердивши що найбільш стійкі до антибіотиків бактерії виявились агресивними та здатними швидко поширюватися.

"Можливо, ми недооцінювали бактерії. Ми побачили, що багато з цих типів бактерій з України мають гени, які роблять їх одночасно стійкими та вірулентними, - наголосив доктор Рісбек. - Попри те, що панрезистентні бактерії борються за виживання під дією антибіотиків, вони все ще мають повний набір генів, які роблять їх здатними викликати захворювання. Це дивує всіх нас і, на жаль, є тривожним знаком для майбутнього".

За твердженням науковців, бактерії з України мають гени, які роблять їх водночас стійкими і дуже вірулентними. Вчені попередили, що інфекції, викликані цими бактеріями, можуть бути вкрай важкими для лікування.

"Тривожно, що наші результати показують, що жертви війни в Україні уражені мультирезистентною і гіпервірулентною K pneumoniae", - стверджують дослідники. - Це те, що не зникне з часом. Доки пацієнтів не вдасться ізолювати та належним чином лікувати, поширення інфекції триватиме".