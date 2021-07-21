Науковець пояснив, коли британський криголам James Clark Ross прибуде до Одеси
Куплений Україною британський криголам RRS James Clark Ross прибуде в порт Одеси вже в першій половині вересня цього року
Про це заявив глава Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, передає Громадське радіо.
В грудні 2021-го криголам відправиться до Антарктиди.
"У вересні криголам прибуде в порт Одеси, а відправлятися на станцію будемо в грудні на цьому криголамі", - сказав Дикий.
За його словами, зараз тривають юридичні процедури з купівлі корабля. Дикий додав, що першу українську експедицію доставили на станцію Академік Вернадський саме на James Clark Ross.
"Кораблю 30 років зараз, для судна такого класу це небагато. Він розрахований мінімум на 50 років використання - 20 років гарантії ми маємо. При доброму ходінні це може бути і 25−30 років. Це ціле покоління вчених" , - сказав він.
- Нагадаємо, що бюджетний комітет Верховної Ради підтримав рішення щодо купівлі британського океанографічного судна "Джеймс Кларк Росс".
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