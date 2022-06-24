Про це пише The New York Times.

За словами еволюційного біолога з Центру дослідження раку Фреда Гатчинсона в Сіетлі Тревора Бедфорда, приблизно у 2018 році мавпяча віспа стала краще поширюватися серед людей. Найімовірніше, що вона перейшла від гризунів: африканської мотузкової білки, смугастих мишей, сонь, сумчастих щурів, іржавих пацюків, дикобразів.

"Ми також можемо передати це тваринам, які можуть поширювати хворобу в дикій природі, і назад до людей", - зауважив Саган Фріант, антрополог з Університету штату Пенсільванія, який вивчав взаємодію людини і тварини в Нігерії близько 15 років.

Вірус може зберігатися в інфікованих тварин і викликати нові інфекції в людей.

Станом на 22 червня США повідомили по 156 випадків зараження на мавпячу віспу в 23 штатах і окрузі Колумбія.

В Африці на 10 червня було понад 1500 підозр на інфікування та 72 летальні випадки, більшість із яких - у Конго. Багато заражень відбулися пімля контакту з дикими тваринами, використання продуктів тваринного походження в медичних або культурних цілях.

У світі діагностували понад 3400 хворих, ще 3500 - поки не підтверджено. Це втричі більше, ніж два тижні тому.

Віспа мавп - це великий дволанцюговий ДНК-вірус, приблизно в сім разів більший за коронавірус. З 2018 року він набув майже 50 мутацій.

Із 48 мутацій, виявлених у Великій Британії, 21 може вплинути на поширення хвороби, її тяжкість і реакцію на лікування. Досвід країни показує, як важко відстежити контакти вірусу, котрий передається, зокрема, статевим шляхом. Особливо складно, коли люди мали кількох анонімних партнерів.

20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.

22 травня Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

23 травня в Аргентині зафіксували перший випадкок мавпячої віспи, а до цього дев'ять європейських країн зереєстрували випадки захворювання таким вірусом на своїх теренах. А станом на 31 травня у Великій Британії виявили 71 новий випадок мавпячої віспи

31 травня в Угорщині діагностували перший випадок перший випадок цього захворювання. А вже станом на 5 червня у 27 країнах підтвердили 780 випадків мавпячої віспи, найбільше інфікованих - у Великій Британії.

14 червня дослідники виявили ДНК вірусу мавпячої віспи у спермі.

15 червня ВООЗ оголосила про намір перейменувати мавпячу віспу через дискримінаційну назву хвороби.

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