Навала клопів у Франції: сім шкіл припинили навчання
Сім шкіл Франції були змушені припинити свою роботу через занепокоєння щодо зараження клопами
Про це пише Guardian.
"Клопи були виявлені на різних рівнях в ... я думаю, в 17 установах, і в цей час, коли я говорю з вами, сім установ закриті з цієї причини", – сказав міністр освіти Габріель Атталь в інтерв'ю телеканалу France 5.
Зазначається, що цього тижня французький уряд провів низку зустрічей, щоб розглянути різке зростання кількості повідомлень про випадки зараження клопами в той час, коли Франція приймає Чемпіонат світу з регбі й готується до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
Раніше, в п'ятницю, міністерство освіти повідомило, що п'ять шкіл, в яких навчається 1 500 учнів, були закриті.
"У нас майже 60 000 закладів, а тут ми говоримо лише про кілька десятків, але це правда, що випадки накопичуються. Необхідна негайна реакція, щоб ми могли обробити установи протягом 24 годин ", – сказав Атталь.
Він повідомив, що у співпраці з міністерством та регіональними органами охорони здоров'я був підготовлений список "схвалених і визнаних" компаній, "щоб керівники шкіл мали контакти й могли втрутитися дуже швидко".
Муніципальна бібліотека в північному місті Ам'єн знову відкриється в суботу після того, як була закрита на кілька днів після того, як в громадських читальних залах були виявлені клопи, заявила мер міста Бріджит Фур.
За її словами, собака-шукач не виявив жодних слідів шкідників після того, як бібліотеку обробили.
Вважається, що десята частина всіх французьких домогосподарств за останні кілька років стикалася з проблемою клопів, що зазвичай вимагає проведення дезінсекції вартістю в кілька сотень євро, яку часто доводиться повторювати. Останніми днями з’явилися численні нові повідомлення про місця, де помітили клопів – від потягів до шкіл та крісел кінотеатру.
- Водночас 3 жовтня міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо закликав не роздмухувати паніку через клопів, яких періодично виявляють у громадському транспорті.
- А пізніше стало відомо, що міністерство транспорту Франції буде використовувати службових собак для перевірки потягів на залізниці та в метро на наявність клопів на тлі ажіотажу щодо їхнього стрімкого поширення.
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