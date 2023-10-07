Навала клопів у Франції: сім шкіл припинили навчання

Про це пише Guardian.

"Клопи були виявлені на різних рівнях в ... я думаю, в 17 установах, і в цей час, коли я говорю з вами, сім установ закриті з цієї причини", – сказав міністр освіти Габріель Атталь в інтерв'ю телеканалу France 5.

Зазначається, що цього тижня французький уряд провів низку зустрічей, щоб розглянути різке зростання кількості повідомлень про випадки зараження клопами в той час, коли Франція приймає Чемпіонат світу з регбі й готується до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Раніше, в п'ятницю, міністерство освіти повідомило, що п'ять шкіл, в яких навчається 1 500 учнів, були закриті.

"У нас майже 60 000 закладів, а тут ми говоримо лише про кілька десятків, але це правда, що випадки накопичуються. Необхідна негайна реакція, щоб ми могли обробити установи протягом 24 годин ", – сказав Атталь.

Він повідомив, що у співпраці з міністерством та регіональними органами охорони здоров'я був підготовлений список "схвалених і визнаних" компаній, "щоб керівники шкіл мали контакти й могли втрутитися дуже швидко".

Муніципальна бібліотека в північному місті Ам'єн знову відкриється в суботу після того, як була закрита на кілька днів після того, як в громадських читальних залах були виявлені клопи, заявила мер міста Бріджит Фур.

За її словами, собака-шукач не виявив жодних слідів шкідників після того, як бібліотеку обробили.

Вважається, що десята частина всіх французьких домогосподарств за останні кілька років стикалася з проблемою клопів, що зазвичай вимагає проведення дезінсекції вартістю в кілька сотень євро, яку часто доводиться повторювати. Останніми днями з’явилися численні нові повідомлення про місця, де помітили клопів – від потягів до шкіл та крісел кінотеатру.