Собаки та санітарні процедури: у Франції посилили боротьбу з клопами в громадському транспорті

Про це у середу заявив очільник міністерств Клеман Бон, пише Reuters.

Після зустрічі з операторами транспортних засобів і туристичними асоціаціями Бон розповів журналістам, що за останні тижні надійшло близько десяти повідомлень від пасажирів про клопів у паризькому метро і 37 – у залізничних поїздах.

"Коли є проблема, ми її вирішуємо, ми не будемо її заперечувати. Спалаху клопів у громадському транспорті немає", – стверджує міністр.

Французький урядовець додав, що всі оператори громадського транспорту посилять санітарні процедури загалом і боротьбу з клопами зокрема, зокрема за допомогою команд кінологів, які є "найефективнішим" засобом виявлення клопів.

Крім того, що три місяці уряд Франції публікуватиме дані про всі повідомлення про клопів та будь-які підтверджені зараження.