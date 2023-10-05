Собаки та санітарні процедури: у Франції посилили боротьбу з клопами в громадському транспорті
Міністерство транспорту Франції буде використовувати службових собак для перевірки потягів на залізниці та в метро на наявність клопів на тлі ажіотажу щодо їхнього стрімкого поширення
Про це у середу заявив очільник міністерств Клеман Бон, пише Reuters.
Після зустрічі з операторами транспортних засобів і туристичними асоціаціями Бон розповів журналістам, що за останні тижні надійшло близько десяти повідомлень від пасажирів про клопів у паризькому метро і 37 – у залізничних поїздах.
"Коли є проблема, ми її вирішуємо, ми не будемо її заперечувати. Спалаху клопів у громадському транспорті немає", – стверджує міністр.
Французький урядовець додав, що всі оператори громадського транспорту посилять санітарні процедури загалом і боротьбу з клопами зокрема, зокрема за допомогою команд кінологів, які є "найефективнішим" засобом виявлення клопів.
Крім того, що три місяці уряд Франції публікуватиме дані про всі повідомлення про клопів та будь-які підтверджені зараження.
- Тема набула розголосу у Франції в останні кілька тижнів, оскільки все більше людей стверджують, що бачили клопів на сидіннях у міжміських потягах і метро, є також відео, які підтверджують щонайменш окремі випадки. Врешті на питання звернула увагу мерія Парижа та висловила побоювання, що це може зашкодити репутації Франції перед Олімпійськими іграми 2024 року. Водночас міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо закликав не роздмухувати паніку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.68Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе