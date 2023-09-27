Навального на рік помістили в одиночну камеру
Російського опозиційного політика Олексія Навального на 12 місяців помістили в одиночну камеру - це вважається найбільш суворим покаранням
Про це йдеться у телеграм-каналі політика.
Він заявляє, що причина такого рішення - "невиправність".
"Продовжую збирати колекцію абревіатур у розділі "Покарання" тюремних правил. У мене вже був СУВП (суворі умови відбування покарання), ШІЗО (штрафний ізолятор), ПКТ (приміщення камерного типу). А вчора одразу після апеляції у справі мене відвели на комісію та оголосили, що у зв'язку з моєю невиправністю я буду переведений до ЄПКТ (єдине приміщення камерного типу) терміном на 12 місяців", - йдеться у заяві.
Навальний наголошує, що це найсуворіше покарання у колоніях усіх видів та коментує таке рішення суду:
"Отже, у мене нова камера і новий напис на спині. Рік ЄПКТ - це найсуворіше з можливих покарань у колоніях усіх видів. Почуваюся втомленою рок-зіркою на межі депресії. Досяг вершини хіт-параду і більше прагнути нема до чого.З іншого боку, це я не злетів на вершину, а впав на дно. А там, як відомо, завжди можуть постукати знизу", - каже він.
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17 квітня Московський міський суд засудив опозиційного політика Володимира Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі. 31 липня апеляцію опозиціонера було відхилено.
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4 серпня цей же суд на виїзному засіданні засудив Олексія Навального до 19 років колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".
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Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 7 серпня заявила, що занепокоєна посиленням репресій в Росії та закликала звільнити російських опозиціонерів Олексія Навального та Володимира Кара-Мурзу.
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