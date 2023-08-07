Про це йдеться у заяві на сайті Європи, повідомляє Укрінформ.

"Я серйозно стурбована дедалі більш репресивними спробами змусити замовкнути законну критику з боку опонентів, активістів і простих громадян у той час, як Росія продовжує свою жорстоку агресію проти України", – сказала Пейчинович-Бурич.

Вона закликала Москву звільнити ув’язнених опозиціонерів Олексія Навального та Володимира Кара-Мурзу, а також розслідувати давніші замахи на них.

"Я вражена тим, наскільки грубо російська влада продовжує порушувати право на справедливий суд та гарантії належного судового процесу, а також інші права двох опозиційних політиків. Постійне недотримання принципу неупередженого правосуддя прямо свідчить про свавільний і безпідставний характер їхнього переслідування та практично не лишає сумнівів щодо того, що за вироками для них – політична помста", – наголосила генсек Ради Європи.