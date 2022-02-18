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Війна з Росією
Головна війна з Росією "Навчальні заклади повинні залишатися безпечним простором": ЮНІСЕФ відреагувала на обстріли окупантами дитсадка і школи

"Навчальні заклади повинні залишатися безпечним простором": ЮНІСЕФ відреагувала на обстріли окупантами дитсадка і школи

18 лютого, 2022 п'ятниця
09:32
війна з Росією

У ЮНІСЕФ закликали захищати дітей від атак під час війни

Про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ.

"Атаки на дитячі садки та школи за останні вісім років стали сумною реальністю для дітей на сході України. Понад 750 навчальних закладів було пошкоджено від початку конфлікту, обмежуючи навчання для тисяч дітей з обох боків лінії розмежування", - наголосили в документі.

У ЮНІСЕФ зазначили, що війна має руйнівний вплив на психологічний стан цілого покоління на Сході України.

"Більше того, діти на Сході України  проживають на одній із найбільш забруднених мінами територій у світі. Щодня вони живуть, граються, ходять до школи на ділянках, засмічених мінами, нерозірваними боєприпасами та іншими смертельними вибухонебезпечними пережитками війни", - додали в організації.

У заяві також ідеться про те, що від початку війни ЮНІСЕФ працює на Сході України, організовує психологічну допомогу та навчання з мінної безпеки для понад 180 тис. дітей, молоді та їхніх батьків. Крім того, організація ремонтує школи та дитячі садки, доставляє навчальні набори, меблі та спортивне обладнання.

ЮНІСЕФ закликала всі сторони дотримуватися Декларації про безпеку шкіл та захищати дітей та їх опікунів від атак, незалежно від обставин, в яких вони перебувають.

"Освітні заклади повинні залишатися безпечним простором, де діти мають бути захищеним від загроз та криз, та надійним сховищем, де вони можуть вчитися, гратися та рости наповну. Право дітей на освіту неможливо убезпечити в умовах конфлікту, якщо без захисту перебуває сама освіта", - наголосили в заяві.

ЮНІСЕФ продовжить працювати з постраждалими від війни громадами, допомагати їм і забезпечувати нагальні потреби найбільш вразливих дітей і їхніх родин.

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дитячі садки
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російська агресія
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