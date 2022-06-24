Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у відео-зверненні.

Повідомляється, що в українських закладах освіти наразі активно йде підготовка до нового навчального року.



Як зазначає Тимошенко, для цього в навчальних установах проводяться заходи з посилення безпеки, а саме:

обов’язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС

готовність систем оповіщення. Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху

до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації

у кожного закладу освіти має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу.

Також адміністрація навчальних закладів створює запаси води й медикаментів та проводить тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.



Як зазначає Тимошенко, у разі повітряної тривоги освітній процес планують переривати та за можливості повністю чи частково продовжувати його в укритті.



Крім того, учні та студенти, які навчалися у закладах, що наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях або пошкоджені обстрілами окупантів, продовжать навчання в тих самих закладах, проте дистанційно. Або ж в інших закладах освіти на підконтрольній Україні території.

У Мелітополі студенти ВНЗ відмовляються продовжувати навчання під окупаційним керівництвом