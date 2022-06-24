Навчальний рік в Україні планується почати 1 вересня переважно в очній формі, - ОП
Офлайн-заняття можливі за умови безпечної ситуації в регіоні. Освітні заклади почали активну підготовку до нового семестру
Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у відео-зверненні.
Повідомляється, що в українських закладах освіти наразі активно йде підготовка до нового навчального року.
Як зазначає Тимошенко, для цього в навчальних установах проводяться заходи з посилення безпеки, а саме:
- обов’язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС
- готовність систем оповіщення. Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху
- до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації
- у кожного закладу освіти має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу.
Також адміністрація навчальних закладів створює запаси води й медикаментів та проводить тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.
Як зазначає Тимошенко, у разі повітряної тривоги освітній процес планують переривати та за можливості повністю чи частково продовжувати його в укритті.
Крім того, учні та студенти, які навчалися у закладах, що наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях або пошкоджені обстрілами окупантів, продовжать навчання в тих самих закладах, проте дистанційно. Або ж в інших закладах освіти на підконтрольній Україні території.
- У Мелітополі студенти ВНЗ відмовляються продовжувати навчання під окупаційним керівництвом
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