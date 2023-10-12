Навчання українських пілотів F-16: Болгарія допоможе з курсами англійської мови
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своїм болгарським колегою Тодором Тагаревим: вони підписали меморандум, який розширює сферу двосторонньої співпраці
Про це Умєров повідомив у соцмережі Х.
Він розповів, що меморандум передбачає співпрацю у сферах кіберзахисту, стратегічних комунікацій та отримання військово-технічної підтримки.
"Документ також закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва. Крім того, Болгарія допоможе з курсами англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16", - зазначив міністр.
Умєров висловив вдячність за підтримку України міністру Тагареву та усьому болгарському народу.
- 12 жовтня стало відомо, що Данія передасть Україні перші винищувачі F-16 вже у березні-квітні 2024 року.
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