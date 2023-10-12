Навчання українських пілотів F-16: Болгарія допоможе з курсами англійської мови

Про це Умєров повідомив у соцмережі Х.

Він розповів, що меморандум передбачає співпрацю у сферах кіберзахисту, стратегічних комунікацій та отримання військово-технічної підтримки.

"Документ також закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва. Крім того, Болгарія допоможе з курсами англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16", - зазначив міністр.

Умєров висловив вдячність за підтримку України міністру Тагареву та усьому болгарському народу.