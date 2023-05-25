Навіщо квапитися з виборами голови Верховного суду?
Закон на вибори голови дає місяць з дня звільнення попереднього
Бачу, почалося висування кандидатів на пост нового голови Верховного Суду. Кажуть, у п'ятницю вже буде голосування.
Переконаний, цього зараз не можна робити категорично, і от чому.
1. Ми знаємо, хто всі ці інші 16 суддів, які фігуранти справи НАБУ? Нам ок, щоб вони вибирали нового Голову ВС? В нас є переконання, що це буде чесний вибір, але не за "10 пакетів по $100 000"?
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2. Новий Голова ВС автоматично стає членом ВРП і впливатиме на вибір членів ВККС, які вибиратимуть нам 2500 суддів на 30 років вперед.
Новий Голова ВС автоматично стає членом ВРП і впливатиме на вибір членів ВККС, які вибиратимуть нам 2500 суддів на 30 років вперед
Тепер див. п. 1.
Воно нам треба?
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Закон на вибори голови дає місяць з дня звільнення попереднього. Куди спішимо?
Ну й останнє. Зараз усіх, в тому числі наших міжнародних партнерів, дуже цікавить питання "а що ж робити з Верховним Судом"?
Так от. Рішення суддів ВС щодо Голови тут стане дуже вагомим маркером.
Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.
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