"Навіщо вторгнення, якщо є дешевші заходи": експерт назвав цілі РФ у ескалації на кордоні України

Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими".



"Для того, щоб зрозуміти, яку ціну він готовий платити, треба розуміти, що він хоче отримати. Шашка в руках, але поки не наголо. Дуже часто ми хочемо в це вірити, або сприймаємо це так, що Путін хоче захопити територію України, щоб просто мати цю землю. "Собиратель землей русских" і все інше", - заявив Краєв.



На його думку, Росія має багатоскладову стратегію.



"Перша складова в цьому - зупинити просування НАТО, нормальні контакти України з Заходом. Підпорядкувати зовнішній суверенітет України "хотілкам" Москви - це зовсім інша мета. Це відповідно зовсім інші ціни. Навіщо йому починати повномасштабне вторгнення, витрачати мільярди ресурсів, якщо він може досягти цих цілей, просто тримаючи війська на кордоні? Напружуючи цю атмосферу і впливаючи багатьма одночасно заходами", - сказав експерт.



Він назвав фактори,якими Путін створює напругу.



"Ми кажемо, не тільки зараз про війська на кордоні, а про енергетичну кризу, прибування нової зброї, ситуацію в Білорусі та Казахстані, з внутрішньою опозицією. Це все можна використати для єдиної гри. Навіщо йому вторгнення, якщо він добивається першого кроку своєї стратегії набагато дешевшими заходами. Навіть якщо б йому хотілось показати себе на білому коні з красивим мечем -"відновлювачем" російських територій. Я думаю, що є таке бачення, що це не ліквідно, зарано. Цей план ніколи не відкидається. На даному етапі розвитку цієї ситуації і стратегії - це для них не доцільно", - підсумував Краєв.





Раніше видання The New York Times повідомило, що Російська Федерація почала перекидання військових вертольотів до українських кордонів.

У Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях Російської Федерації розпочалися навчання зі стрільбами, у яких беруть участь близько 3 тис. військових.