"Навіщо Зеленський переслідує Порошенка?": "ПолітКлуб Віталія Портникова" 24 грудня
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:30.
Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: висунення підозри у державній зраді п’ятому президенту Петру Порошенку. А також затягування призначення голови САП і блокування владою антикорупційної реформи.
До розмови долучаться політики та експерти:
- Тарас Тарасенко, народний депутат, фракція "Слуга Народу"
- Ахтем Чийгоз, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"
- Ярослав Железняк, народний депутат, голова фракції "Голос"
- Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна
- Тетяна Козаченко, адвокатка, голова ГО "Громадський люстраційний комітет"
- Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики
- Михайло Жернаков, юрист, голова правління Фундації DEJURE
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