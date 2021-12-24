"Навіщо Зеленський переслідує Порошенка?": "ПолітКлуб Віталія Портникова" 24 грудня

Ведучий і гості програми обговорять найгучніші теми тижня: висунення підозри у державній зраді п’ятому президенту Петру Порошенку. А також затягування призначення голови САП і блокування владою антикорупційної реформи.



До розмови долучаться політики та експерти:

Тарас Тарасенко, народний депутат, фракція "Слуга Народу"

Ахтем Чийгоз, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"

Ярослав Железняк, народний депутат, голова фракції "Голос"

Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна

Тетяна Козаченко, адвокатка, голова ГО "Громадський люстраційний комітет"

Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики

Михайло Жернаков, юрист, голова правління Фундації DEJURE