Про це він сказав на сесії у Ватикані, відповідаючи на запитання, як найкраще використовувати цифрові та соціальні медіа, передає ВВС.

За словами понтифіка, "це порок, який є у дуже багатьох людей... навіть у священників і черниць".

"Звідти входить диявол", - сказав Папа священникам та семінаристам.

За словами Франциска, соцмережами можна користуватись, але не варто захоплюватись.

"Чисте серце, яке Ісус приймає щодня, не може сприйняти цю порнографічну інформацію", - сказав Папа Римський.

Він порадив "видаляти це зі свого телефона, щоб у вас не було при собі спокуси".

Папа Франциск раніше закликав людство відмовитися від ядерної зброї, назвавши її використання аморальним.

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