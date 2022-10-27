Навіть черниці дивляться: Папа Римський розкритикував порно та порадив не захоплюватися соцмережами
Папа Римський Франциск визнав, що навіть священники та черниці переглядають порно в інтернеті, однак попередив, що це "послаблює священницьке серце"
Про це він сказав на сесії у Ватикані, відповідаючи на запитання, як найкраще використовувати цифрові та соціальні медіа, передає ВВС.
За словами понтифіка, "це порок, який є у дуже багатьох людей... навіть у священників і черниць".
"Звідти входить диявол", - сказав Папа священникам та семінаристам.
За словами Франциска, соцмережами можна користуватись, але не варто захоплюватись.
"Чисте серце, яке Ісус приймає щодня, не може сприйняти цю порнографічну інформацію", - сказав Папа Римський.
Він порадив "видаляти це зі свого телефона, щоб у вас не було при собі спокуси".
- Папа Франциск раніше закликав людство відмовитися від ядерної зброї, назвавши її використання аморальним.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе