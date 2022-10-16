Папа Франциск закликав людство відмовитися від ядерної зброї

Про це повідомляє газета La Stampa, яка опублікувала цитати з майбутньої книги понтифіка.

Стало відомо, що Папа Франциск у своїй книзі "Прошу вас в ім'я Господа. Десять молитов про надію на майбутнє" розкритикував країни, які мають та створюють ядерну зброю.

"Створення світу без ядерної зброї можливе, якщо ми маємо бажання та інструменти, і це необхідно, враховуючи загрозу, яку представляє цей вид зброї для виживання людства. Володіти ядерною зброєю аморально", - написав він.

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Також він заявив, що насувається "серйозна криза", яка матиме наслідки для здоров'я та існування людства загалом. Для подолання цієї проблеми, на його думку, жодних інвестицій не буде достатньо.

Папа Римський у своїй книзі закликає світових лідерів покласти край виробництву та міжнародній торгівлі зброєю.

"Світові витрати на озброєння - один із найсерйозніших моральних скандалів нашого часу... Під час війни мільйони людей втрачають усі, але є й ті, хто заробляє мільйони", - наголосив понтифік.

Папа Франциск у неділю, 2 жовтня, рішуче закликав РФ до припинення вогню, засудивши анексію територій, закликавши до пошани територіальної цілісності та прав меншин і висловивши біль з приводу численних жертв, серед яких - багато дітей.

11 жовтня Єнс Столтенберг повідомив, що наступного тижня відбудуться навчання військ НАТО зі стримування ядерної загрози.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія отримала чітке попередження про важкі наслідки у разі застосування ядерної зброї.

14 жовтня стало відомо, що західні посадовці почали таємно розробляти плани для запобігання паніці й хаосу в разі, якщо РФ вирішить застосувати ядерну зброю