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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Папа Франциск: Путін має зупинити спіраль насильства, а Зеленському слід бути "відкритим на серйозні мирні пропозиці"

Папа Франциск: Путін має зупинити спіраль насильства, а Зеленському слід бути "відкритим на серйозні мирні пропозиці"

2 жовтня, 2022 неділя
14:32
війна з Росією Папа Франциск рішуче закликав РФ до припинення вогню

Папа Франциск у неділю, 2 жовтня, рішуче закликав РФ до припинення вогню, засудивши анексію територій, закликавши до пошани територіальної цілісності та прав меншин і висловивши біль з приводу численних жертв, серед яких - багато дітей 

Про це повідомило видання Vatican News.

Папа Франциск присвятив свої роздуми перед проказуванням молитви "Ангел Господній" засудженню агресії РФ та можливої ядерної загрози.

"Я засмучений тисячами жертв, особливо, серед дітей, і великими руйнуваннями, що залишили без домівки багато людей і сімей, несучи загрозу холоду та голоду на великих територіях. Певні вчинки ніколи не можна виправдати! Ніколи! Це жахливо, що світ вивчає географію України через такі назви як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інші місцевості, що стали місцями невимовних страждань та страху. Що вже й говорити про той факт, що світ знову стоїть перед ядерною загрозою?", - сказав він.

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Він "рішуче засудив серйозну ситуацію", яка суперечна з принципами міжнародного права та посилює загрозу ядерної ескалації, а також закликав Путіна зупинити вогонь.

"Мій заклик насамперед звернений до президента Російської Федерації, благаючи його зупинити, також і з любові до свого народу, цю спіраль насильства та смерті. З іншого боку, засмучений величезними стражданнями українського населення внаслідок зазнаної агресії, скеровую такий же сповнений довіри заклик до президента України бути відкритим на серйозні мирні пропозиції", - наголосив Папа Франциск.

Також він додав, що варто застосовувати всі дипломатичні засоби, які "можливо не застосовувалися досі".

"Нехай же після семи місяців бойових дій будуть введені в дію всі дипломатичні засоби, навіть ті, які, можливо, не застосовувалися досі, щоби покласти край цій величезній трагедії. Війна сама у собі є помилкою та жахіттям", - сказав він.

  • 14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".
  • При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.
  • Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.
  • Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.

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Світ
Росія
Ватикан
Володимир Зеленський
Папа Римський Франциск
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