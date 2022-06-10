Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"На всіх територіях, які навіть окуповані російськими військами, застосуються стандарти юрисдикції України. Своєю чергою, Україна є стороною, яка скасувала смертну кару, починаючи від 1997 року. Це все відбувається на території України, тож говорити про застосування смертної кари означає вчиняти воєнний злочин. Навіть загроза смертної кари, яка висувається, є інструментом залякування і також вже є воєнним злочином", - наголосив він.

Експерт додав, що троє іноземців, які потрапили в полон до Росії, є захищеними Женевськими конвенціями, тому вчинення щодо них смертної кари буде порушенням цих конвенцій.



"Нагадую, що йдеться військовополонених. Ці три особи мають статус комбатантів та військовополонених. Вони є захищеними стандартами Женевських конвенцій. Порушення цих конвенцій передбачає притягнення до відповідальності, зокрема тих так званих "прокурорів" й "суддів", які висловлюють твердження про можливу смертну кару для комбатантів", - наголосив Павліченко.



Очільник псевдоміністерства юстиції терористичної організації "ДНР" Юрій Сироватко заявив, що деяким полоненим захисникам Маріуполя загрожує засудження до смертної кари



деяким полоненим захисникам Маріуполя загрожує засудження до смертної кари МЗС Великої Британії відреагувало на "вирок" терористів "ДНР" добровольцям, які воювали в Україні. У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності



Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої "ДНР" щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ



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