Навіть загроза смертної кари для військовополонених уже є воєнним злочином, - очільник Української Гельсінської спілки
Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко переконаний, погрози та застосування РФ смертної кари проти трьох іноземців, які захищають Україну, є воєнним злочином та порушенням Женевських конвенцій
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На всіх територіях, які навіть окуповані російськими військами, застосуються стандарти юрисдикції України. Своєю чергою, Україна є стороною, яка скасувала смертну кару, починаючи від 1997 року. Це все відбувається на території України, тож говорити про застосування смертної кари означає вчиняти воєнний злочин. Навіть загроза смертної кари, яка висувається, є інструментом залякування і також вже є воєнним злочином", - наголосив він.
Експерт додав, що троє іноземців, які потрапили в полон до Росії, є захищеними Женевськими конвенціями, тому вчинення щодо них смертної кари буде порушенням цих конвенцій.
"Нагадую, що йдеться військовополонених. Ці три особи мають статус комбатантів та військовополонених. Вони є захищеними стандартами Женевських конвенцій. Порушення цих конвенцій передбачає притягнення до відповідальності, зокрема тих так званих "прокурорів" й "суддів", які висловлюють твердження про можливу смертну кару для комбатантів", - наголосив Павліченко.
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