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Головна війна з Росією Навіть загроза смертної кари для військовополонених уже є воєнним злочином, - очільник Української Гельсінської спілки
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Навіть загроза смертної кари для військовополонених уже є воєнним злочином, - очільник Української Гельсінської спілки

10 червня, 2022 п'ятниця
16:02
війна з Росією Терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко переконаний, погрози та застосування РФ смертної кари проти трьох іноземців, які захищають Україну, є воєнним злочином та порушенням Женевських конвенцій

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На всіх територіях, які навіть окуповані російськими військами, застосуються стандарти юрисдикції України. Своєю чергою, Україна є стороною, яка скасувала смертну кару, починаючи від 1997 року. Це все відбувається на території України, тож говорити про застосування смертної кари означає вчиняти воєнний злочин. Навіть загроза смертної кари, яка висувається, є інструментом залякування і також вже є воєнним злочином", - наголосив він.

Експерт додав, що троє іноземців, які потрапили в полон до Росії, є захищеними Женевськими конвенціями, тому вчинення щодо них смертної кари буде порушенням цих конвенцій.

"Нагадую, що йдеться військовополонених. Ці три особи мають статус комбатантів та військовополонених. Вони є захищеними стандартами Женевських конвенцій. Порушення цих конвенцій передбачає притягнення до відповідальності, зокрема тих так званих "прокурорів" й "суддів", які висловлюють твердження про можливу смертну кару для комбатантів", - наголосив Павліченко.
 

  • Очільник псевдоміністерства юстиції терористичної організації "ДНР" Юрій Сироватко заявив, що деяким полоненим захисникам Маріуполя загрожує засудження до смертної кари
     

  • МЗС Великої Британії відреагувало на "вирок" терористів "ДНР" добровольцям, які воювали в Україні. У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності
     

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої "ДНР" щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ
     

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